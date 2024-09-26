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Dünya
AA 26.09.2024 10:22

İsrail, Lübnan’a gece düzenlediği hava saldırısında bir aileyi yok etti

İsrail’in gece saatlerinde şiddetli hava saldırıları düzenlediği Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentinde bir ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan’a gece düzenlediği hava saldırısında bir aileyi yok etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre İsrail savaş uçakları, ülkenin doğusundaki Baalbek Hirmil vilayetinin Baalbek ilçesindeki Şaat kasabasında, gece saatlerinde bir evi bombaladı.

NNA'nın haberinde, "Dün gece, İsrail’in Baalbek kenti ve ona bağlı kasabalara yönelik saldırıları şu ana kadarkilerin en şiddetlisiydi. Baalbek’teki masum aileler, bu gece katliamlardan kurtulamadı. Şaat kasabasında Turki Zaiter adlı vatandaşın evinin vurulduğu saldırıda ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti." denildi.

İsrail Lübnan’ın güneyindeki kasabalara da sabah saatlerinde hava saldırılarını sürdürdü. Bu saldırılarda da 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

NNA ayrıca Baalbek bölgesindeki Nebi Şit kasabası ve çevresinin de defalarca bombalandığını, Yunin kasabasındaki bir benzin istasyonunun hedef alındığını ve çevredeki birçok kasabanın da vurulduğunu bildirdi.

Suriye sınırına yakın Hirmil ilçesi çevresinde de gece boyunca hava saldırıları gerçekleştirildiği aktarılan haberde, İsrail'e ait bir insansız hava aracının gece boyunca Beyrut’un güneyinde alçak uçuş yaptığı aktarıldı.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Lübnan’ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine de saldırılar düzenlediğini ifade etti.

NNA, İsrail savaş uçaklarının Baalbek ilçesinde bir kasabaya gece düzenlediği hava saldırısı sonucu da ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in pazartesi günü itibariyle ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 654 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

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