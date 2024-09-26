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Dünya
AA 26.09.2024 10:06

ABD Kongresi, hükümetin kapanmasını önlemek için geçici bütçeyi onayladı

ABD Kongresi, federal hükümetin kapanmasını önlemek için geçici bütçe tasarısını onayladı.

ABD Kongresi, hükümetin kapanmasını önlemek için geçici bütçeyi onayladı

Temsilciler Meclisinin ülkede 20 Aralık'a kadar bazı hükümet kurumlarına finansman sağlayacak bütçe tasarısını onaylamasının ardından tasarı, Senatoda oylamaya sunuldu.

Senato tarafından da onaylanan bütçe tasarısı, federal hükümetin kapanmasının önüne geçilmesi için devlet kurumlarına geçici olarak finansman sağlanmasını içeriyor.

ABD Kongresinden onay alan bütçe tasarısı, Başkan Joe Biden'ın imzasını bekliyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, yaptığı açıklamada, bu adımın sadece "gerekli şeyi" yapmak olduğunu kaydetti.

Johnson, "Hükümeti kapatmak, yanlış bir siyasi uygulama olur. Sanırım herkes bunu anlıyor." dedi.

Federal hükümetin kapanması ne demek?

ABD kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları, zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

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