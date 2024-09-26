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Dünya
AA 26.09.2024 09:30

Pakistan'da aşiretler arası çatışmada en az 25 kişi öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 20 Eylül'de başlayan ve Şii-Sünni aşiretleri arasında yaşanan çatışma sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da aşiretler arası çatışmada en az 25 kişi öldü
[Fotograf: TRT Haber]

Hayber Pahtunhva Eyalet Sözcüsü Saif Ali, basına yaptığı açıklamada, bölgedeki tansiyonu ve toprak anlaşmazlığını çözmek için çalıştıklarını belirtti.

Bu çatışmalar sonucu en az 25 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Ali, onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.

20 Eylül'de Hayber Pahtunhva eyaletinin Kurram ilçesinde tartışmalı arazi üzerinde inşa edilen yapı nedeniyle rakip aşiretlerin arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışma çıkmıştı.

240 milyon nüfuslu Pakistan'da Şiiler ülkenin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

Temmuz ayında da yine taraflar arasında ölümlerin meydana geldiği çatışma yaşanmıştı.

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