Katil İsrail, sivillerin evini bombalamaya devam ediyor

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin merkezinde Kellab ailesine ait bir evi bombaladı.

Saldırı sonucu yıkılan evin enkazından bir kişinin cenazesi ile çok sayıda yaralı çıkarılarak şehirdeki Nasır Tıp Kompleksi'ne nakledildi.

Bu arada sağlık yetkilileri de İsrail savaş uçaklarının Han Yunus şehrinin doğusundaki gümrük kontrol bölgesinde de bir evi bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Sağlık yetkilileri, enkaz altında hala çok sayıda kişinin kayıp olduğunu ifade etti.

İsrail savaş uçağı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Yefaviyye Caddesi'nde bir evi hedef aldı.

Ambulans ve kurtarma ekipleri, saldırı sonucu hayatını kaybeden 1 kadının cenazesi ile 9 yaralıyı yıkılan evin enkazından çıkardı.

İsrail savaş uçağının Cibaliya kasabasında Es-Sehhar ailesine ait bir evi bombalaması sonucu da çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya'daki saldırılarda ölen ve yaralananların hepsi Cibaliya Mülteci Kampındaki Şehit Kemal Advan Hastanesi'ne nakledildi.