Meta, yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü ve yapay zeka güncellemelerini tanıttı

CEO Mark Zuckerberg, sahnede metal bir kutudan dramatik bir şekilde çıkardığı siyah gözlükleri göstererek, "Bu, fiziksel dünyanın üzerine yerleştirilmiş hologramlar" dedi.

Zuckerberg, Orion’u bir "zaman makinesi" olarak tanımlayarak, bu gözlüklerin geleceğe dair heyecan verici bir ön izleme sunduğunu ifade etti.

Orion gözlükleri, Meta tarafından geliştirilen özel silikon çiplerle çalışıyor ve kullanıcılar, gözlükle el hareketleri, ses komutları ve bilek tabanlı sinir arayüzü aracılığıyla etkileşim kurabiliyor.

Gözlükler, magnezyum alaşımdan yapılmış olup, Meta gelecekte bu teknolojiyi daha küçük, şık ve uygun fiyatlı hale getirmeyi hedefliyor. Ancak ürünün tüketiciye sunulmasının 2027’yi bulabileceği belirtiliyor.

Meta, konferansta ayrıca yeni yapay zeka (AI) yeteneklerini ve Quest serisinin yeni karışık gerçeklik başlığı olan Quest 3S’yi de tanıttı.

Quest 3S, 300 dolardan satışa sunulacak ve fiyat indirimiyle dikkat çekecek. Ayrıca Ray-Ban ile ortak geliştirilen Meta akıllı gözlükler de güncellenerek, yapay zeka destekli QR kod tarama ve sesli komutlarla Spotify üzerinden müzik akışı gibi özellikler eklendi.

2024 için yatırım bütçesini 37 ila 40 milyar dolara çıkarıyor

Meta’nın yapay zeka asistanı "Meta AI" de yeni sesli komutlarla geliştirildi ve ünlü isimlerin sesleri (Judi Dench ve John Cena gibi) seçenekler arasına eklendi.

Meta, yapay zekanın kullanıcılarla daha doğal bir şekilde etkileşime geçeceğini düşünüyor.

Meta, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojilerine milyarlarca dolar yatırım yapmaya devam ediyor.

Şirketin bu alanlardaki büyük harcamaları, 2024 için yatırım bütçesini 37 ila 40 milyar dolara çıkarıyor.

Ancak bu yoğun yatırım sürecinde Meta'nın Metaverse birimi Reality Labs, bu yılın ilk yarısında 8,3 milyar dolar zarar etti.