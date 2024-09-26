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Dünya
Sciencealert 26.09.2024 06:36

Araştırma: Uzaylılardan gelen çağrılar kuantum olabilir

Uzayda, diğer galaksilerden gelebilecek radyo dalgalarının yoğun bir şekilde yayılmasını beklerken, evren şaşırtıcı derecede sessiz görünüyor. Yeni bir araştırma, belki de bunun nedeninin, uzaylıların bizim henüz onların gelişmiş kuantum teknolojilerini algılayabilecek donanıma sahip olmadığımızı görmeleri olabileceğini öne sürüyor.

Araştırma: Uzaylılardan gelen çağrılar kuantum olabilir

Edinburgh Üniversitesi teorik fizikçisi Latham Boyle, uzaylıların kuantum iletişim teknolojilerini kullanarak iletişim kuruyor olabileceklerini belirtti.

Bu tür bir iletişim, klasik radyo dalgalarıyla gönderilen mesajlardan çok daha fazla bilgi taşıma kapasitesine sahip olabilir.

Boyle, makalesinde, uzaylıların kuantum bitleri (qubits) kullanarak daha verimli bir şekilde iletişim kurabileceklerini açıklıyor.

Ancak bu tür bir iletişimi algılamak, şu anki teknoloji seviyemizle mümkün değil.

Kuantum iletişim, klasik iletişimin aksine çok daha hassas cihazlar gerektiriyor. Bu durum, insanların henüz bu gelişmiş teknolojiyi kullanacak kadar ilerlemediği anlamına geliyor.

Araştırmada, bu tür bir iletişimi algılayabilmek için Dünya üzerindeki alıcı çanakların en az 100 kilometre genişliğinde olması gerektiği belirtiliyor.

Alternatif olarak, bu çanakların Ay gibi Dünya atmosferi dışında konumlandırılması gerektiği de ifade ediliyor.

Sonuç olarak, uzaylılar bizlerle kuantum iletişim kurmaya çalışsa bile, Dünya'nın teknolojik yetersizliği nedeniyle bu çağrıları duyamıyor olabiliriz.

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