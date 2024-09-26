Elon Musk’ın Twitter/X platformundaki ilk şeffaflık raporu yayınlandı

Rapora göre, 2024'ün ilk yarısında X platformunda 5.3 milyon kullanıcı hesabı askıya alındı. Bu rakam, 2022'nin aynı döneminde askıya alınan hesapların üç katı.

Ancak, bu hesapların neden askıya alındığına dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Ayrıca, 10.6 milyon gönderinin platform kurallarını ihlal ettiği için kaldırıldığı veya işaretlendiği belirtildi.

Bu gönderilerin yarısının nefret söylemi politikası kapsamında kaldırıldığı, 4.9 milyon içeriğin bu nedenle silindiği açıklandı.

Platformda ayrıca taciz, istismar ve şiddet içerikli paylaşımlar da büyük oranda kaldırılan içerikler arasında yer aldı.

Bu şeffaflık raporu, Musk'ın platformu devralmasından bu yana yayınlanan ilk detaylı rapor olma özelliği taşıyor.

X'in en son raporu 2021'in ikinci yarısında yayınlanmıştı. Bu yeni rapor, platformun çevrim içi deneyimini iyileştirme çabalarına ışık tutuyor.

Elon Musk’ın X üzerindeki etkisi

Elon Musk, CEO’luk görevinden ayrılmış olsa da, platform üzerindeki en büyük hissedar olarak X’teki etkisini sürdürüyor.

Musk, düzenli olarak platform üzerinden görüşlerini paylaşmaya devam ediyor ve bazı tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak, Brezilya Yüksek Mahkemesi ile yaşadığı gerginlik sonrası, X’in Brezilya’da yasaklanmasına sebep olmuştu.

Ancak şirket, daha sonra mahkemenin taleplerine uyarak platformu yeniden erişime açtırdı.

Musk’ın ifade özgürlüğü konusundaki görüşleri, özellikle platformdaki yanlış bilgi ve tartışmalı siyasi söylemleri nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmaya devam ediyor.