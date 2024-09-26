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Dünya
AA 26.09.2024 06:02

İngiltere: Lübnan'daki durum son derece endişe verici

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Anneliese Dodds, Lübnan'daki durumun "son derece endişe verici" olduğunu bildirdi.

İngiltere: Lübnan'daki durum son derece endişe verici

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) bölgedeki insani yardım çabalarını desteklemek üzere Lübnan'a 5 milyon sterlin göndereceği belirtildi.

Açıklamada, İngiltere'nin Ekim 2023'ten bu yana İngiliz vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmesi çağrısında bulunduğu hatırlatılarak, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının olası tahliyesine destek için Kıbrıs'a 700 asker konuşlandırıldığı vurgulandı.

"Her iki tarafın da derhal ateşkes ilan ettiğini görmemiz gerekiyor”

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiliz Bakan Dodds, "Lübnan'daki durum son derece endişe verici." ifadesini kullandı.

Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının ülkeden ayrılmaları çağrısını yineleyen Dodds, İngilizlerin bu ülkede olduklarına dair bildirimde bulunmaları için bakanlığın portal oluşturduğunu kaydetti.

Dodds, "Daha fazla sivil kaybını önlemek ve yerinden edilmiş insanların evlerine dönebilmelerini sağlamak için her iki tarafın da (İsrail ve Hizbullah) derhal ateşkes ilan ettiğini görmemiz gerekiyor." ifadesine yer verdi.

İsrail Lübnan'da 650 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in pazartesi günü itibarıyla ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 650 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor

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