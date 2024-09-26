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Dünya
AA 26.09.2024 06:00

Abbas'tan, Filistin devletinin tanınması ve BM'ye tam üyeliği için destek çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgalinin sona erdirilmesi, Filistin devletinin tanınması ve Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin desteklenmesi için uluslararası destek çağrısında bulundu.

Abbas'tan, Filistin devletinin tanınması ve BM'ye tam üyeliği için destek çağrısı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof 'un da aralarında bulunduğu liderlerle bir araya geldi.

Görüşmelerde, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes çabaları, insani yardımın girişi, yerinden edilenlere barınma sağlanması, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki gerilimin durdurulması konuları ele alındı.

"Bölgede güvenlik ve barışın sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesine katkıda bulunmak amacıyla Filistin Devleti'nin tanınması" çağrısında bulunan Abbas, uluslararası meşruiyet kararlarına ve Arap Barış Girişimi'ne dayanan siyasi bir süreç başlatmaya hazırlık amacıyla Filistin'in BM'ye tam üyelik elde etme çabalarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Abbas, "İsrail'i, uluslararası meşruiyet ve uluslararası mahkemelerin kararlarına saygı göstermeye zorlamak için" uluslararası çaba gerektiğine dikkati çekti.

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