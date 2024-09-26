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Dünya
AA 26.09.2024 05:58

Cezayir: İsrail, Lübnan'ı ikinci bir Gazze'ye dönüştürmeye çalışıyor

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, İsrail'in Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçları Lübnan'da tekrarladığını belirterek, " "İsrail, Lübnan'ı ikinci bir Gazze'ye dönüştürmeye çalışıyor." dedi.

Cezayir: İsrail, Lübnan'ı ikinci bir Gazze'ye dönüştürmeye çalışıyor

Bakan Attaf, Fransa'nın talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen acil Lübnan oturumunda konuştu.

Konuşmasında, ülkesinin "İsrail'in iğrenç saldırıları karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğunu" kaydeden Ataf, İsrail'in bu saldırılarının mutlak bir şekilde reddedilmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarının "İsrail'in Gazze'den kopyaladığı suçların tüm unsurlarını tamamladığını" ifade eden Attaf, "İsrail, Lübnan'ı ikinci bir Gazze'ye dönüştürmeye çalışıyor." dedi.

İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırılarıyla, güvenlikten yararlanmasının komşularını bundan mahrum bırakmaktan geçtiğine kanıtladığına dikkati çeken Attaf, "İşgalci İsrail barış istemediğini ve kendisini tüm kısıtlamaların dışında gördüğünü kanıtladı." diye konuştu.

Orta Doğu'nun, kendisini yakın ufukta beliren kapsamlı bir savaş belasından korumak için herkesin ortak çabasına ihtiyacı olduğunu aktaran Attaf, çabaların aynı zamanda Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırıların son verilmesine de odaklanması gerektiğini ifade etti.

İsrail Lübnan’da 650 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 650 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

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