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Dünya
AA 26.09.2024 07:09

Mısır: Lübnan'daki trajedinin nedeni, BMGK'nın Gazze başarısızlığıdır

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lübnan'ın şu anda yaşadığı trajedinin nedeninin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurmaktaki "utanç verici başarısızlığı" olduğunu söyledi.

Mısır: Lübnan'daki trajedinin nedeni, BMGK'nın Gazze başarısızlığıdır

Bakan Abdulati, Fransa'nın talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen acil Lübnan oturumunda konuştu.

Abdulati, "Şu anda Lübnan'da tanık olduğumuz şey, tam teşekküllü bir saldırıdır ve Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olan bir devletin egemenliğinin açık bir ihlalidir." dedi.

Mısırlı Bakan Abdulati, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Şartı'nı uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk hükümlerini tamamen ihlal ederek Lübnan'a düzenlediği saldırılarının yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce yaralanmaya neden olduğunu ve on binlerce Lübnan vatandaşını zorla yerinden etmeye zorladığını kaydetti.

Abdulati, "Lübnan'ın şu anda yaşadığı trajedinin, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde bir yıldır süren savaşı durdurma sorumluluğunu yerine getirmedeki utanç verici başarısızlığının kaçınılmaz bir sonucu" olduğunu vurguladı.

Bakan Abdulati, bir yıl boyunca Gazze'de yaşanan ve şu anda Lübnan'da yaşananların, uluslararası toplumun İsrail'in saldırılarına son verme sorumluluğunu yerine getirmediği sürece muhtemelen bölgedeki diğer alanlara da yayılacağını söyledi.

Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararını tam olarak uygulamamaya devam etmenin artık kabul edilemez olduğunu belirten Abdulati, İsrail'in Lübnan toprakları ve hava sahasının egemenliğine yönelik sürdürdüğü ihlallerine derhal ve koşulsuz son verilmesi çağrısında bulundu.

Orta Doğu bölgesinin tam istikrara kavuşmasının, öncelikle ve her şeyden önce BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararının tam ve derhal uygulanmasına ve Gazze'deki savaşın durdurulmasına bağlı olduğuna dikkati çeken Abdulati, Gazze'deki katliam durdurulmazsa "yakında çökecek olan" geçici ateşkesler döngüsünde kalınacağı uyarısında bulundu.

İsrail Lübnan’da 650 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 650 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

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