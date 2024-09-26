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Dünya
AA 26.09.2024 09:39

Sudan'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 473'e çıktı

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 473'e yükseldiğini bildirdi.

Sudan'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 473'e çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vakası sayısının 14 bin 944'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 473'e çıktığı belirtildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde, salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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