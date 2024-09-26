Az Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.09.2024 10:57

ABD'de bir uçağın havada çarpışmamak için yaptığı manevrada 2 yolcu yaralandı

ABD'de "United Airlines" şirketine ait bir yolcu uçağının, havada başka bir uçakla çarpışmaktan kaçınırken yaptığı manevra nedeniyle 2 yolcu yaralandı.

ABD'de bir uçağın havada çarpışmamak için yaptığı manevrada 2 yolcu yaralandı
[Temsili fotoğraf: AA]

Şirketin e-posta yoluyla The Washington Post'a yaptığı açıklamaya göre, yolcuların yaralanmasıyla sonuçlanan olay 19 Eylül'de yaşandı.

United Airlines'a ait bir yolcu uçağı, San Francisco Uluslararası Havaalanı'na doğru alçalırken daha düşük irtifadaki bir uçağa çarpmamak için yavaşladı.

Manevra sırasında uçakta yaralanan 2 yolcu hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan diğer uçak veya yolcuların yaralanmaları konusunda ayrıntı verilmedi.

Uçak San Francisco'ya güvenli şekilde iniş yaparken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Federal Havacılık İdaresine göre, Amerikan hava sahasında her gün ortalama 45 bin uçuş gerçekleşiyor ve yaklaşık 2,9 milyon yolcu taşınıyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
ABD ve Meksika'da iki kasırga ve bir tropik fırtınanın etkili olması bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:29
Rehabilite edilen maden sahalarına 20,5 milyon fidan dikildi
12:24
Rekabet Kurumu fındık piyasasını uyardı: Hızla yaptırım uygulanacak
12:16
Antalya merkezli 30 ilde forex dolandırıcılığı: 133 kişi yakalandı
12:12
9 kişiye mezar olan bina, sonradan yapılan katlar nedeniyle yıkılmış
12:13
MSB: Lübnan'dan olası tahliye harekatına hazırlıklar yapılmaktadır
11:58
Öğretmenler Maarif Kongresi'nde buluşacak
Arjantin'de orman yangınları devam ediyor
Arjantin'de orman yangınları devam ediyor
FOTO FOKUS
Balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
Balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ