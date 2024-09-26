ABD'de bir uçağın havada çarpışmamak için yaptığı manevrada 2 yolcu yaralandı

Şirketin e-posta yoluyla The Washington Post'a yaptığı açıklamaya göre, yolcuların yaralanmasıyla sonuçlanan olay 19 Eylül'de yaşandı.

United Airlines'a ait bir yolcu uçağı, San Francisco Uluslararası Havaalanı'na doğru alçalırken daha düşük irtifadaki bir uçağa çarpmamak için yavaşladı.

Manevra sırasında uçakta yaralanan 2 yolcu hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan diğer uçak veya yolcuların yaralanmaları konusunda ayrıntı verilmedi.

Uçak San Francisco'ya güvenli şekilde iniş yaparken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Federal Havacılık İdaresine göre, Amerikan hava sahasında her gün ortalama 45 bin uçuş gerçekleşiyor ve yaklaşık 2,9 milyon yolcu taşınıyor.