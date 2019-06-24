Umman Körfezi'nde ABD'ye ait bir İHA'nın İran tarafından vurulması sonrası, bölgede tansiyon düşmüyor.

Washington Post'un haberine göre İran Donanma Komutanı Hossein Khanzadi, ABD’yi, Tahran’ın bölgedeki casus İHA’ları vurma kapasitesine sahip olduğu konusunda uyardı.

İHA krizi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, perşembe günü Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise, iki ülke arasındaki gerginlik hakkında geçtiğimiz gün bir televizyona mülakat vermişti.

İran ile savaş istemediğini söyleyen Trump, herhangi bir ön koşul gelmediği sürece konuşmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Washington Post, AA