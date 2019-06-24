ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin sorununun çözümü için öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planına ve bu kapsamda düzenlenecek ekonomi çalıştayına Arap ülkelerinin birçoğu destek verirken, sokaklardan ise tepki yükseliyor.

ABD Başkanı Trump’ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner’in ziyareti sonrası 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılacağı açıklanan Fas'ta, "Yüzyılın Anlaşması" binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edildi.

Faslılar, dün başkent Rabat’ta toplanarak "Filistin için Utanç Anlaşmasına ve Bahreyn'deki İhanet Çalıştayına karşı" adı altında gösteri düzenledi.

ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını dayatma girişimlerinin ve "bazı Arap ülkelerinin bu planı kabul etmesinin" kınandığı gösteride, "Halk anlaşmayı reddediyor", "Halk Filistin'in özgür olmasını istiyor" sloganları atıldı.

Fas hükümetinden planın karşısında durması talep edilen gösteride, İsrail bayrakları yakıldı, Filistin halkına destek için Mescid-i Aksa'nın fotoğrafları taşındı.

"Filistinlileri satanlardan olmayacağız"

"Yüzyılın Anlaşması" planı ve Bahreyn’de düzenlenecek ekonomi çalıştayına bir tepki de Lübnan’dan geldi. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnanlıların "Filistin'i satanlardan olmayacağını" söyledi.

Berri, “Bazıları Lübnan makamlarının sessizliğini zehirli teklifi kabul şeklinde yorumlamasın diye şunu vurgulamak istiyoruz: Yatırımları için Lübnan'da verimli bir toprak bulamayacaklar. Bu yatırım, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma ve geri dönüş gibi Filistin halkının hakları ve Filistin davası aleyhinedir. Lübnan ve Lübnanlılar Filistin'i otuz gümüşe (ucuza) satmak isteyenlerin ortağı olmayacak" ifadelerini kullandı.

Tunuslular ortak tepki çağrısı yaptı

ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü plana tepki gösteren Tunuslular ise, Arap ülkelerine bu plana ortak olmama çağrısı yaptı.

Tunuslu gazeteci Subhi Samara, "Plan medyada çokça tartışılmasına rağmen siyasi güçler, sivil toplum ve aktivistler henüz bunun tehlikelerini tam olarak idrak edemedi" diye konuştu.

Yüksek lisans öğrencisi İkram Maliki ise, "Bu plan, Filistin halkının yaşadığı trajediyi derinleştirecek. Filistin, İsrail'in egemenliği altında kalmaya devam edecek ve Filistinliler yerlerinden edilecek" dedi.

Mısır’da partilerden boykot talebi

Bahreyn'deki ekonomi çalıştayına katılacağı açıklanan Mısır'da ise siyasi partilerden boykot çağrısı geldi.

Mısır'daki solcu ve liberaller, ABD iş birliğinde Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılmanın "siyasi ve ahlaki çöküş" olacağını belirterek, "boykot" çağrısı yaptı.

Sosyalist Halk Birliği, Düstur (Anayasa) ve Kerame (Onur) gibi sol ve liberal partiler, Arap Avukatlar Birliği ve İsrail'i Boykot için Mısır Halk Hareketi'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, Arap ülkelerinin bu çalıştaya katılmasının siyasi ve ahlaki çöküş olacağı, kendi çıkarlarını koruyamama ve bağımlılığa devam etme anlamına geldiği ifade edildi.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı. Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

Kaynak: Reuters, AA