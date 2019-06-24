İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Abbas Mousavi, ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada ABD ve İngiltere'yi hedef aldı.

Mousavi,"ABD'nin Orta Doğu planları utanç verici ve başarısızlığa mahkum. Bu konferans ve Filistin'in satışı, onları hiçbir yere götürmeyecek" dedi.

Mousavi, İngiltere'nin Orta Doğu Bakanı Andrew Murrison’un "Umman Körfezi'ndeki saldırılardan İran sorumlu" açıklamasını da eleştirdi.

Tahran'daki toplantıların ardından Murrison'un açıklamalarının yapıcı olmadığını söyleyen Mousavi, "İngiltere, iç sorunları ve Brexit krizi nedeniyle Amerika'nın tarafını tutuyor gibi görünüyor" dedi.

Pompeo'dan Orta Doğu turu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, hem İran'la ön koşulsuz müzakereye hazır olduklarını, hem de İran'a karşı küresel bir koalisyon için adım atacaklarını açıklamış, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapacağı temasları "İran'a karşı küresel bir koalisyon" oluşturmanın ilk adımı olarak nitelendirmişti.

ABD-İran gerilimi

Amerikan New York Times gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etmişti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik dün sabah Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

ABD Başkanı Trump, İran'lı yetkililerle görüşmek istediğini daha önce bir çok kez dile getirmiş ancak İran lideri Hamaney, ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu ifade ederek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise müzakere için ABD'nin baskıları tamamen kaldırması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: Reuters