Patlamalar, Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde bulunan Arys şehrinde orduya ait bir depoda meydana geldi.

Art arda patlama sesleri duyan bölge sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi sevk edildi.

Türkistan eyaleti Olağanüstü Durumlar Departmanının açıklamasında, Valisi Umirzak Şukeyev'in bölgeye gittiği, yangına 12 itfaiye ekibinin müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 43 bin nüfuslu Arıs kenti sakinlerinin tahliye edilmesi için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Savunma ve İçişleri bakanlarına patlamanın neden olduğu tahribatın giderilmesi için önlemlerin alınması talimatını verdiğini belirterek “Halk ın güvenliği sağlanmalı ve patlama nedeni araştırılmalı.” ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA, AA