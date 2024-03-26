İran: BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararı iyi ama yetersiz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kenani, BMGK’nin Gazze Şeridi'nde ateşkes kararını onaylamasını Filistin halkı açısından olumlu ama yetersiz bir adım olarak değerlendirdi.

Kenani, ateşkes kararının onaylanmasından daha önemli olan şeyin bunun uygulanması için etkili adım atmak olduğunu belirterek, İsrail’in Gazze Şeridi ve Batı Şeria’ya yönelik saldırılarının kalıcı olarak durdurulması ve insani ablukanın tamamen kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Gazze’ye uluslararası insani yardımların geniş çapta gönderilmesi için geçişlerin yeninden açılması gerektiğini aktaran Kenani, başta hastaneler olmak üzere altyapı ve üstyapının bir an önce imar edilmesi için uluslararası yardım ve mali kaynak sağlanmasının önemine değindi.

BMGK'de Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi

BMGK'de Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.

Böylece, BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edild