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Dünya
Daily Mail 26.03.2024 07:26

Polis memuru, İtalyan film yapımcısının cesedini yağmalamakla suçlanıyor

İngiltere'nin Londra şehrinde bir polis memuru, 45 yaşındaki İtalyan film yapımcısı Claudio Gaetani'nin cesedini yağmaladığı iddiasıyla cezai suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Polis memuru, İtalyan film yapımcısının cesedini yağmalamakla suçlanıyor

Eylül 2022'de Londra'da bisiklet sürerken ölümcül bir kalp krizi geçiren adam, önceki akşam İtalya'dan bir tiyatro festivaline katılmak için Londra'ya gelmişti.

Gaetani'nin havaalanında bozdurduğu 1700 sterlinden fazlası ve üzerinde taşıdığı değerli kişisel esyaları hakkında ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Bir polis memurunun, olay yerinde bahsi geçen miktardaki bir parayı saydığı iddia edildi.

Ekim 2022'de oluşturulan şikayet Bağımsız Polis Davranış Bürosu'na havale edildi. Haziran 2023'te olaya karışan iki memurdan biri açığa alındı.

Gaetani'nin ismi açıklanmayan yakın bir arkadaşı şöyle konuştu:

"Sorun para değil. Claudio oldukça zengin bir aileden geliyor. Bu şikayeti hala yapıyoruz, para yüzünden değil, üniformalı insanların bir nevi güven sağlaması gerektiği için. Yapılanın gerçekten saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok üzüldüm."

Kraliyet Savcılığı'nın yakın zamanda bir karar vermesi bekleniyor.

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