Parçalı Bulutlu 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.03.2024 07:17

Tayvan, TikTok'u "ulusal güvenlik tehdidi" olarak görüyor

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da hükümet sosyal paylaşım uygulaması TikTok'u "ulusal güvenlik tehdidi" olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Tayvan, TikTok'u "ulusal güvenlik tehdidi" olarak görüyor
[Fotograf: Reuters]

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Dijital İşler Bakanı Audrey Tang, geçen hafta düzenlenen meclis oturumunda, Çinli Bytedance şirketinin ana ortağı olduğu TikTok'un ulusal enformasyon ve iletişim güvenliği açısından "tehlikeli ürün" olarak sınıflandırıldığını belirtti.

Bakan Tang, düşman devletlerin dolaylı veya doğrudan kontrol ettiği ürünlerin ulusal güvenliğe tehdit olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Tayvanlı yetkilinin açıklaması, Ada'daki hükümetin TikTok konusunda tutumunun uygulamayı ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklamayı tartışan ABD ile aynı çizgide olduğunu gösteriyor.

TRT Haber'e Tayvan değerlendirmesi: ABD ile Çin'in kazara çatışma olasılığı var
TRT Haber'e Tayvan değerlendirmesi: ABD ile Çin'in kazara çatışma olasılığı var

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart'ta TikTok'un ülkede yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etmiş, tasarı onay için Senato'ya gönderilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Senato'nun onaylaması halinde yasayı imzalayarak yürürlüğe sokacağını açıklamıştı.

"Ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan tasarının yasalaşması halinde ana ortak konumundaki Çin ByteDance firması, platformu devretmek zorunda kalacak.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

ETİKETLER
Tayvan TikTok Çin
Sıradaki Haber
Japonya’da satılan gıda takviyesi 26 kişiyi hastanelik etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:23
Tunceli'de "Mahzen-20" operasyonu: 12 gözaltı
08:17
İran: BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararı iyi ama yetersiz
08:10
İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
08:04
Çin'deki iş ilanı "35 yaş laneti" tartışması başlattı
07:44
Deprem konutu hak sahipliğinde ek süre başvuruları bugün sona eriyor
08:09
Vücudundan ameliyatla canlı yılan balığı çıkarıldı
Ürdün'de yüzlerce kişi İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı
Ürdün'de yüzlerce kişi İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maltepe'de darbedilen teşkilat üyesine "geçmiş olsun" telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maltepe'de darbedilen teşkilat üyesine "geçmiş olsun" telefonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ