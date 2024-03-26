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Dünya
New York Post 26.03.2024 07:02

Elektronik sigara yüzünden hayatından oluyordu

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki 20 yaşındaki Karlee Ozkurt'u elektronik sigara bağımlılığı az kalsın öldürüyordu. Bağımlılığı yüzünden ciğerleri söndü.

Elektronik sigara yüzünden hayatından oluyordu

Henüz 20 yaşındaki Karlee Ozkurt, 5 yıl boyunca elektronik sigara kullandı ve bu az kalsın hayatına mal oluyordu. Sağ akciğeri iki kez sönen genç kızda kalıcı hasar da meydana geldi. Hayattaki en büyük pişmanlığının elektronik sigaraya başlamasının olduğunu söyledi.

"Artık 40 yaşımı geçemeyeceğimden endişe ediyorum" diye konuşan Karlee'nin Kasım 2021'de işteyken ilk kez akciğeri söndü ve fark etmedi. Sırtında kas spazmı yaşadığının sanan genç kız, hastaneye ancak 2 gün sonra gitti.

Karlee, "İlk seferinde akciğerimin iğne ve şırıngayla yeniden genişletilmesi gerekti, ancak Kasım 2022'de akciğer tekrar çöktükten sonra göğüs duvarına yeniden tutturulması için bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım" dedi. 

Karlee, daha fazla insanın elektronik sigarayı bir bağımlılık olarak hayatında tutmaya devam etmemesi için insanları uyarıyor. 

Elektronik sigara yüzünden hayatından oluyordu

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