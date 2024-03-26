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Dünya
Wionews 26.03.2024 07:36

Vücudundan ameliyatla canlı yılan balığı çıkarıldı

Vietnam'da bir adamın karnından ameliyatla 30 cm uzunluğunda canlı bir yılan balığı çıkarıldı ve doktorlar balığın adamın vücuduna anüsünden girdiğini belirledi.

Vücudundan ameliyatla canlı yılan balığı çıkarıldı
[Fotograf: Reuters]

Kimliği belirsiz 34 yaşında bir adam, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Quang Ninh Eyaletindeki Hai Ha Bölge Tıp Merkezine başvurdu.

Doktorlar, yapılan tetkiklerin ardından balığın adamın vücuduna anüsünden girdiğini ve kolonundan yukarı doğru kaydığını açıkladı. Yılan balığı, bağırsak delinmesine, mide veya karın bölgesinde iltihaplanmaya neden olan bir durum olan peritonite neden oldu.

30 santimetre uzunluğundaki yılan balığı, doktorların sindirim kanalında yabancı bir cisim olduğunu gösteren ultrason ve röntgen incelemesi sonrasında bulundu.

Cerrahi Müdürü Pham Manh Hung yerel basına "Bu nadir görülen bir durum. Rektal bölgede çok fazla dışkı sıvısı var ve kolayca bakterilerle enfekte olabiliyor, ancak güvenli bir şekilde yapıldığı için ameliyatta herhangi bir sorun yaşanmadı" diye konuştu.

 

Vücudundan ameliyatla canlı yılan balığı çıkarıldı

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