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Dünya
Wionews, Reuters 26.03.2024 07:57

Çin'deki iş ilanı "35 yaş laneti" tartışması başlattı

Çin'deki bir market, 18 ila 30 yaşları arasında kasiyer aradığı bir iş ilanı paylaştı. Bu ilan birçok yaşlı insanın sosyal medyada tepkisine yol açtı.

Çin'deki iş ilanı "35 yaş laneti" tartışması başlattı
[Fotograf: Reuters]

Çin'de bir süpermarket zinciri 18 ila 30 yaşlarında kasiyer aradığı iş ilanının sosyal medyada işsizlikle ilgili tartışma başlattı.

Ülkede Twitter'ın muadili olarak kullanılan Weibo'da yurttaşlar, ilanının görüntüsünü paylaşarak iş bulmakta zorlandıklarını söyledi.

35 yaşındaki bir Weibo kullanıcısı, "Şu anda bizim iş bulmamızın ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Hiç kolay değil" diye yazdı.  

Bugün yayımlanan haberde, paylaşımın 140 milyona yakın görüntülenme aldığı, gönderinin ardından başlayan tartışmada 41 binden fazla yorum yapıldığı aktarıldı.

Bir başka kullanıcıysa "35 yaşına girmeden önce iş bulmak daha mı kolaydı ki?" diye sordu.

Tartışmada diğer bir sosyal medya kullanıcısı, "Ben 29 yaşındayım. Mezun olduktan sonra üç kez işten atıldım. Evli veya çocuk sahibi olmamama rağmen hiçbir iş başvuruma yanıt vermiyorlar" ifadelerini kullandı.

Çin medyasında "35 yaş laneti" diye de adlandırılan olayda birçok işveren, "yaş ayrımcılığı" yaptığı gerekçesiyle eleştiri topluyor.

30'lu yaşlarda işten kovuluyorlar

ABD'li CNN de başka bir haberinde bu duruma dikkat çekerek, 30'lu yaşlarında kovulan Çinlilerin yeni iş bulmakta büyük güçlük çektiğini yazmıştı.

Öte yandan nüfusun yaşlanmasıyla birlikte Pekin yönetimi, emeklilik yaşını da yükseltmeyi planlıyor.

Ülkede halen emeklilik yaşı sınırı erkeklerde 60, kadınlardaysa fabrika işçilerinde 50, beyaz yaka çalışanlarda 55 olarak uygulanıyor. Bu yaş sınırları, Komünist Parti'nin Çin Halk Cumhuriyeti'ni 1949'da kurmasından bu yana hiç değiştirilmedi.

Pekin yönetiminden 2022'de yapılan açıklamada, 2025 itibarıyla emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltileceği bildirilmişti.

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