İngiliz Kraliyet ailesi, sosyal medya hesaplarından kendilerine hakaret içerikli mesaj yazan kullanıcıların engelleneceğini, gereken durumlarda ise bu kişilerin polise şikayet edileceğini açıkladı.

Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanıcılarının Kraliyet ailesine ait paylaşımlara hangi şartlarda yorum yazabileceklerini içeren kurallar belirtildi. Buna göre hakaret, nefret ve ırkçı söylemler içeren yorumların kaldırılacağı vurgulandı.

Today we have published guidelines for interacting with The Royal Family, @ClarenceHouse and @KensingtonRoyal social media channels. Read in full here: https://t.co/b57TjSn09d