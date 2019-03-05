İngiliz Kraliyet ailesi, sosyal medya hesaplarından kendilerine hakaret içerikli mesaj yazan kullanıcıların engelleneceğini, gereken durumlarda ise bu kişilerin polise şikayet edileceğini açıkladı.

Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanıcılarının Kraliyet ailesine ait paylaşımlara hangi şartlarda yorum yazabileceklerini içeren kurallar belirtildi. Buna göre hakaret, nefret ve ırkçı söylemler içeren yorumların kaldırılacağı vurgulandı.

Today we have published guidelines for interacting with The Royal Family, @ClarenceHouse and @KensingtonRoyal social media channels. Read in full here: https://t.co/b57TjSn09d — The Royal Family (@RoyalFamily) 4 Mart 2019

Yeni kuralların, Clarence ve Kensington Sarayları tarafından yönetilen tüm sosyal medya kanallarında güvenli bir ortam yaratılmasına yardımcı olmak için hazırlandığı aktarılan açıklamada, Clarence Sarayı, Kensington Sarayı ve Buckingham Sarayı'nın paylaşımlarına yönelik gönderilerin gizlenebileceği, silinebileceği ya da polise bildirilebileceği ifade edildi.

Son zamanlarda Kraliyet ailesinden Prens William'ın eşi Kate Middleton ve Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'a yönelik sözlü saldırıların artması nedeniyle bu açıklamanın yapılmış olabileceği düşünülüyor.

Kaynak: BBC