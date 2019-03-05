Japonya'nın İngiltere Büyükelçisi Koji Tsuruoka, Sky News'a verdiği röportajda, Brexit sürecindeki belirsizliğin ortadan kalkmaması durumunda, önümüzdeki aylarda daha fazla Japon şirketin İngiltere'den ayrılacağını söyledi.

Tsuruoka, Japonya'nın bin ya da daha fazla İngiltere merkezli şirketinin çoğunun Brexit'ten sonra hayata nasıl adapte olacağını düşündüğünü ancak karar almak için İngiltere'nin gelecekte Avrupa Birliği (AB) ile nasıl ticaret yapacağını bilmeleri gerektiğini belirtti.

Tsuruoka, "Bu şirketlerin çoğu kapasitelerini artırmak istiyor. Ancak İngiltere-AB ekonomik ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Bunların hepsi küresel şirketler ve bu nedenle kalmaktan başka olasılıkları var. Yer değiştirebilirler ya da birleşebilirler. Ancak daha sonra ne olacağını bilene kadar bu kararları veremezsiniz. Bu çok önemli" dedi.

Brexit süreci

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, 15 Ocak'ta yapılan oylamada milletvekillerinin ezici çoğunluğu tarafından reddedilmişti.

Theresa May, anlaşmanın reddine yol açan Kuzey İrlanda sınırına dair ''tedbir maddesi"ni değiştirmek için AB ile görüşmelere devam ediyor.

İngiltere Başbakanı, revize edilmiş anlaşmayı parlamentoya 27 Şubat'a kadar sunma sözü vermiş ancak bu tarihi 12 Mart'a ertelemişti.

May, anlaşmanın revize edilmemesi durumunda ise, 27 Şubat'ta parlamentonun milletvekillerinin getireceği alternatifleri oylamasına zemin hazırlama sözü vermişti ancak erteleme kararının ardından bunun hala gündemde olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Reuters