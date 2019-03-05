Özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katoliklere özgü bir gelenek olarak yaşatılan ve 11 Kasım'da başlayan karnavalın en önemli günü kabul edilen Rosenmontag için çeşitli kortejler düzenlendi.

Kortejlerde, Kaşıkçı cinayetinden Brexit'e, ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma geriliminden dizel araç skandalına, Sarı yeleklilerden kilisede taciz skandallarına kadar dünya gündemine damga vuran pek çok gelişme hicvedildi.

Yaklaşık 7 kilometrelik, 5 saat süren ve 12 bin kişinin yürüdüğü geçitte, müzik ve dans eşliğinde, özel hazırlanan araçlardan halka yüzlerce ton şekerleme ve çikolata dağıtıldı.

Köln'deki geçidi Almanya'nın farklı şehirlerinden vatandaşların yanı sıra komşu ülkelerden gelen yaklaşık bir milyon kişinin izlediği belirtildi.

Öte yandan hava muhalefeti ve şiddetli fırtına nedeniyle Bottrop, Hattingen, Seligenstadt ve Fulda şehirlerinde geçitlerin iptal edildiği bildirildi.

Çarşamba sona erecek

Almanya'da 11 Kasım'da başlayan, Rosenmontag geçidiyle taçlanan karnaval sezonu 6 Mart'ta "Aschermittwoch (Kül Çarşambası)" adı verilen günle sona erecek.

Karnavalın ardından "Fasten Zeit" denilen, Hristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği 40 günlük "oruç" dönemine girilecek.

Kaynak: Reuters, AA