Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido, bölge ülkelerine yaptığı ziyaretin ardından, 11 gün sonra ülkeye geri döndü.

Karnaval haftası nedeniyle resmi tatil olan Venezuela'da binlerce kişi Guaido'nun çağrısı doğrultusunda başkent Caracas sokaklarında toplandı.

Guaido, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Silahlı Kuvvetlere, “Eğer rejim beni kaçırmaya cesaret ederse, yaptığı son hatalardan biri olacak. Bunu darbe girişimi olarak kabul edeceğiz ve bizi tanıyan diğer ülkelerle karşı girişimde bulunacağız.” diyerek uyarıda bulundu.

Öte yandan hükümet tarafından sert mesajlar gelmeye devam ediyor.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, " Guaido ülkeye geldikten sonra bir şekilde adalet yerini bulmak zorunda." dedi.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Kaynak: TRT Haber