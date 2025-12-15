Çok Bulutlu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.12.2025 18:44

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazanarak 11.456,34 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 145,02 puan artarak, toplam işlem hacmi 127,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,30, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,57 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren ise yüzde 1,61 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda bu hafta açıklanacak büyük merkez bankalarının para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alırken, yurt içinde BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi 11.605,30 puana yakın seyrederek yaklaşık son üç ayın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satışlarının, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Müdürleri Endeksi (PMI) ve ABD'de tarım dışı istihdam ile işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Kacır: Türkiye, coğrafi işaretli ürün zenginliği açısından dünyada ikinci sırada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:15
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
17:03
İspanya Airbnb'ye 64 milyon euro para cezası verdi
16:45
Bakan Fidan'dan Ürdünlü ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Gazze görüşmesi
16:34
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 665'e yükseldi
16:19
Devlet Bahçeli: Türk dili, milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluktur
Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
FOTO FOKUS
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ