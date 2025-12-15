Açık 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.12.2025 20:19

İhracat beyannamesi işlemlerine yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, ihracat beyannamesi düzeltme işlemlerini hızlandıran yeni uygulamanın hayata geçtiğini duyurdu.

İhracat beyannamesi işlemlerine yeni düzenleme

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 1000 rejim kodlu ihracat beyannamelerinde beyan sahipleri, ofislerinden veya veri giriş salonlarından beyanname veri alanlarını güncelleyebileceği bildirildi.

Pilot uygulamaya 9 Aralık tarihiyle geçiş yapıldığı belirtilen açıklamada, "Ankara ve Esenboğa Gümrük Müdürlüklerinde hayata geçirdiğimiz düzenleme kapsamında işlemler etkin bir şekilde operasyonel olarak başarıyla yürütülmeye başlanılmış olup söz konusu düzenleme ile ihracat beyannamelerindeki düzeltme işlemleri artık çok daha hızlı ve kolay gerçekleştirilebilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Uygulamanın ilerleyen süreçte tüm gümrük idarelerinde yaygınlaşacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki süreçte tüm gümrük idarelerimizde uygulamanın yaygınlaştırılması sağlanacaktır. İhracat Beyannamesi düzeltme işlemlerinde yaptığımız bu yenilik ihracatçılarımızın ve personelimizin operasyonel yükünü büyük ölçüde hafifleterek ihracat süreçlerinin çok daha hızlı ve etkin ilerlemesini sağlayacaktır.

ETİKETLER
İhracat Ticaret Bakanlığı Gümrük Ticaret
Sıradaki Haber
Borsa günü yükselişle tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünyaya insan hakları dersi verdi
18:45
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:15
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
17:03
İspanya Airbnb'ye 64 milyon euro para cezası verdi
16:45
Bakan Fidan'dan Ürdünlü ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Gazze görüşmesi
16:34
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 665'e yükseldi
Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
FOTO FOKUS
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ