AA 15.12.2025 22:21

İstanbul'da yol çalışmasında göçük

İstanbul Avcılar'da İSKİ'nin çalışması sırasında yolun kısmen çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul'da yol çalışmasında göçük

Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak'ta İSKİ ekiplerince yapılan altyapı çalışması sırasında yolda kısmen çökme meydana geldi.

Bu sırada, çalışma yapan işçilerden Erkan Yavuz göçük altında kaldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da yol çalışmasında göçük

Erkan Yavuz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yavuz, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerce yoldaki göçüğün bulunduğu bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

İstanbul İSKİ
