AA 16.12.2025 00:21

Rus Karadeniz Donanması: Ukrayna’nın, Rus denizaltını vurduğu bilgisi gerçek değil

Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı Karadeniz Donanması, Novorossiysk Limanı'nda Ukrayna’nın bir Rus denizaltısını vurduğuna ilişkin bilginin gerçek olmadığını ifade etti.

Rus Karadeniz Donanması: Ukrayna’nın, Rus denizaltını vurduğu bilgisi gerçek değil

TASS haber ajansına göre, Rus Karadeniz Donanması Basın Servisi Müdürü Aleksey Rulev yaptığı açıklamada, Ukrayna istihbarat servisinin Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'nde Karadeniz Donanması’na ait bir denizaltının imha edildiği bilgisini yaydığını belirtti.

Söz konusu bilgilerin “doğru olmadığını” savunan Rulev, "Düşmanın insansız su altı aracı kullanarak denizaltıyı sabote etme girişimi başarısız oldu. Novorossiysk Askeri Deniz Üssü koyunda konuşlanmış Karadeniz Donanması’na ait hiçbir gemi veya denizaltı, ne de mürettebatı sabotaj sonucu zarar görmedi ve normal görevlerine devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda "proje 636.3" tipi denizaltısına insansız deniz araçlarıyla saldırı yapıldığı belirtilmiş, "Varşavyanka" sınıfı olarak da bilinen denizaltının "ağır hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği" iddia edilmişti.

Ukrayna Rusya
BM Genel Kurulu, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkındaki kararı kabul etti
