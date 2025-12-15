Açık 2.4ºC Ankara
AA 15.12.2025 23:14

BM Genel Kurulu, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkındaki kararı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı üzerine hazırlanan karar tasarısını 8’e karşı 164 oyla teyit etti.

BM Genel Kurulu, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkındaki kararı kabul etti

Aralarında Rusya ve Norveç’in de bulunduğu 7 ülke tarafından hazırlanan karar tasarısı, BM Genel Kurulu’nda oylamaya sunuldu.

“Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı” başlıklı tasarı için yapılan oylamada 164 ülke “evet” oyu kullanırken, İsrail ve ABD başta olmak üzere çoğu küçük ada devletinden oluşan 8 ülke “hayır” dedi, 9 ülke de çekimser kaldı.

Kararda, bölgedeki tüm devletlerin güvenli ve uluslararası alanda tanınmış sınırlar içinde, barış içinde yaşama hakkına dikkat çekilerek, bağımsız Filistin Devleti hakkı da dahil olmak üzere, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı yeniden teyit ediliyor.

BM sisteminin tüm devletlerine ve uzman kuruluşlarına, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının en kısa sürede gerçekleştirilmesi için destek ve yardım sağlamaya devam etme çağrısı yapılan kararda, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının yasa dışılığına ilişkin istişare görüşüne de hatırlatma yapılıyor.

