Açık 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.12.2025 21:43

Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu göğsünden vurarak öldürdü

Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tuku beldesine düzenlediği baskında Filistinli bir çocuğu göğsünden vurarak öldürdü.

Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu göğsünden vurarak öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'da Beytüllahim kentinin güneyindeki Tuku beldesine baskın düzenledi.

Tuku Belediye Meclisi Başkanı Teyser Ebu Mufreh, İsrail askerleri tarafından açılan ateşte 17 yaşındaki Ammar Yasir es-Sabah'ın öldürüldüğünü söyledi.

İsrail ordusunun beldeye düzenlediği baskında etrafa rastgele ateş açtığını belirten Ebu Mufreh, Filistinli çocuğun bu sırada göğsünden vurulduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Ailesini İsrail'in saldırısında kaybeden Gazzeli palyaço, acısına rağmen çocukları güldürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:30
BM, kış şartlarına rağmen İsrail'in Gazze'ye yardımları engellemeyi sürdürdüğünü belirtti
22:23
İstanbul'da yol çalışmasında göçük
22:13
ABD'li şirketin uçağı, Hava Kuvvetleri'nin uçağıyla çarpışmaktan son anda kurtuldu
21:13
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
21:08
Ailesini İsrail'in saldırısında kaybeden Gazzeli palyaço, acısına rağmen çocukları güldürüyor
20:22
İhracat beyannamesi işlemlerine yeni düzenleme
Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
FOTO FOKUS
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ