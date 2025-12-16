Çok Bulutlu 1.8ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 16.12.2025 08:08

81 ilde düzensiz göçle mücadele denetimi

81 ilde yapılan denetimlerde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 55 göçmen kaçakçısı organizatörü, 972 düzensiz göçmen yakalandı.

81 ilde düzensiz göçle mücadele denetimi

Ayrıntılar geliyor...

Ali Yerlikaya Düzensiz Göçmenler İçişleri Bakanlığı
