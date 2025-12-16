SICAK
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
16.12.2025 08:08
, 16.12.2025 08:13
SON GÜNCELLEME
16.12.2025 08:13
81 ilde düzensiz göçle mücadele denetimi
81 ilde yapılan denetimlerde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 55 göçmen kaçakçısı organizatörü, 972 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Ali Yerlikaya
Düzensiz Göçmenler
İçişleri Bakanlığı
