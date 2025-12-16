Çok Bulutlu 1.8ºC Ankara
TRT Haber 16.12.2025 07:58

Gain Medya'ya 'yasa dışı bahis ve örgüt kurma' suçundan soruşturma

İstanbul'da, Dijital Platform Gain Medya ve bağlı şirketlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasa dışı bahis ve örgüt kurma iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gain Medya'ya 'yasa dışı bahis ve örgüt kurma' suçundan soruşturma

Açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı. Açıklamada, MASAK raporları, bilirkişi raporları, gizli tanık beyanları, iletişimin tespitine ilişkin tutanaklar,ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmaları doğrultusunda incemeler yapıldığı belirtildi.

Operasyon, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon düzenlendi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Yasa dışı bahis” ve “Suç gelirlerinin aklanması” suçlamalarıyla başlatılan operasyonda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı da dahil olmak üzere üç kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince verilen karar doğrultusunda, GAİN Medya Anonim Şirketi ve bağlı şirketlere de el konuldu.

Bahis Medya
