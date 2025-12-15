Açık 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.12.2025 22:10

ABD'li şirketin uçağı, Hava Kuvvetleri'nin uçağıyla çarpışmaktan son anda kurtuldu

Venezuela'nın kuzeyindeki Curaçao Adası yakınlarında ABD'li hava yolu şirketinin uçağı, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir yakıt ikmal uçağıyla çarpışmaktan son anda kurtuldu.

ABD'li şirketin uçağı, Hava Kuvvetleri'nin uçağıyla çarpışmaktan son anda kurtuldu
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Venezuela açıklarında bulunan Curaçao'dan New York'ta John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'na giden ABD'li hava yolu şirketi JetBlue 1112 sefer sayılı uçağın pilotunun, hava trafik kontrolüyle yaptığı görüşmenin kayıtları yayımlandı.

Kayıtlara göre pilot, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir yakıt ikmal uçağıyla "neredeyse çarpışacaklarını" belirterek, yakıt ikmal uçağının doğrudan uçuş güzergahından geçtiğini söyledi.

Pilot, "Tam önümüzden, yaklaşık 8 kilometre, belki 3-5 kilometre, mesafeden bir hava yakıt ikmal uçağı geçti. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçaktı ve bizim irtifamızdaydı." dedi.

Söz konusu uçak yüzünden yükselişini durdurmak zorunda kaldığını söyleyen pilot, Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın, daha sonra Venezuela hava sahasına girdiğini aktardı.

ETİKETLER
ABD Hava Yolu
Sıradaki Haber
Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu göğsünden vurarak öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:30
BM, kış şartlarına rağmen İsrail'in Gazze'ye yardımları engellemeyi sürdürdüğünü belirtti
22:23
İstanbul'da yol çalışmasında göçük
21:45
Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu göğsünden vurarak öldürdü
21:13
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
21:08
Ailesini İsrail'in saldırısında kaybeden Gazzeli palyaço, acısına rağmen çocukları güldürüyor
20:22
İhracat beyannamesi işlemlerine yeni düzenleme
Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
FOTO FOKUS
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ