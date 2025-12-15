Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünyaya insan hakları dersi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Ulaştırmadan güvenliğe kadar pek çok konuyu görüştükleri bir kabine toplantısını daha tamamladıklarını belirten Erdoğan, toplantının ve aldıkları kararların ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

Orhun Kitabeleri'ndeki "Bir şey yufka iken delmek kolaymış. İnce olanı koparmak kolay. Yufka kalın olursa onu delmek zor. İnce yoğun olursa kırmak zor imiş." ifadelerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"86 milyon birlik ve beraberlik içinde, birbirimizden güç ve cesaret alarak hamdolsun her alanda büyük bir atılım halindeyiz. Dünyada, merkezinde bölgemizin olduğu sancılı bir dönüşüm yaşanırken, Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere doğru adım adım kararlılıkla ilerliyoruz. Milletçe hep beraber güzel günlere her gün biraz daha yaklaşmanın umudunu ve heyecanını yaşıyoruz. Önümüze çıkan engeller ne kadar büyük olursa olsun, Allah'ın izniyle bunları aşacak iradeye, azme ve cesarete fazlasıyla sahibiz.

Tarihi tecrübelerimizden özellikle aldığımız güç ile bizi güçlü kılan, bizi dirayetli kılan Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes, Sünni, Alevi fark etmeksizin birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımızdır. Her zaman söylediğim gibi biriz, beraberiz, kardeşiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu kimsenin bozmasına, kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz. Kimi zaman kadınları kimi zaman Alevi canlarımızı kimi zaman Kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında nefret siyasetine prim vermeyecek, tam tersine birbirimize daha sıkı kenetlenecek, kardeşliğimizi yüceltmenin yollarını arayacağız."

"Ülkemize ve milletimize zarar gelmesine izin vermedik"

Mevlana'dan aldıkları ilhamla toprağa sevgiden başka hiçbir tohum ekmediklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da ne bu topraklara ne de bölgemize sevgiden, iyilikten, güzellikten, merhametten başka tohum ektirmeyeceğiz. Her zaman kucaklayıcı olacağız. Kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, ideolojisine bakmadan 86 milyonun ebedi kardeşliğini büyütecek, muhabbetimizi, dayanışmamızı büyütecek, ekmeğimizi, aşımızı büyütecek, milletimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin refahını, huzurunu, barış ve istikrarını büyütecek, yolumuza bu anlayışla devam edeceğiz."

Hangi siyasi partiden olursa olsun kendisini izleyen ve dinleyen tüm vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir. Liyakatli kadrolar Türkiye'de iş başındadır. 23 yıldır sizin emanetinize hamdolsun zerre miskal gölge düşürmedik. En zorlu badirelerin bile üstesinden gelmeyi hamdolsun başardık. Hiçbir şart altında ülkemize ve milletimize zarar gelmesine izin vermedik. Bundan sonra da sizin emanetinize gözümüz gibi bakmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Asla yorulmuyor, kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu düsturuyla gece gündüz demeden, ülke ve millet için koşturmaya devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Millete hizmet yolunda, medeniyetimizi güçlendirme yolunda sınır tanımıyor, asla yorulmuyor, kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz. Son kabine toplantımızdan bu yana yine sizin için, 86 milyonun huzur ve esenliği için gecemizi gündüzümüze kattık. 2 Aralık'ta eğitim ve staj dönemlerini başarıyla nihayete erdiren 712'si hakim, 492'si cumhuriyet savcısı, 147'si idari hakim olmak üzere toplam 1351 yeni yargı mensubumuzun atamasını gerçekleştirdik. Kendilerini tebrik ediyor, adaletin tecellisi yolunda ortaya koyacakları çabalar için her birine şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum."

Hükümet olarak adalet teşkilatını gerek insan kaynağı gerekse fiziki ve teknik altyapı bakımından sürekli güçlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Son 23 yılda adalet personeli sayımızı 26 bin 274'ten 95 bin 224'e, hakim ve savcı sayımızı ise 9 bin 349'dan 26 bin 803'e ulaştırdık. Aynı dönemde müstakil adliye binalarımızın sayısını 78'den 391'e çıkardık. Adli ve idari yargıdaki mahkemelerimizin sayısını önemli ölçüde artırdık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yargıdaki dosyaların kapatılma sürelerini kısaltıp, bu alanda birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığına dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyma oranımız yüzde 90 ile Avrupa Konseyine üye ülkelerin çok üzerindedir. İhlal kararlarına ilişkin oranlarda da yüzde 1,09 ile Konsey'e üye ülkelerin ortalama ihlal oranından daha düşük bir seviyedeyiz. İnşallah bunu daha da aşağı çekeceğiz. Türkiye'yi bu konuda acımasızca eleştirenlerin AİHM kararlarını yıllardır uygulayamayan birçok ülke ile ilgili seslerini çıkarmadıklarını görüyoruz.

Yine bu çevreler Gazze soykırımında 270 gazeteciyi katleden İsrail'in sözde Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye'nin ve Filistin'in önünde olmasına hiçbir tepki göstermiyor. Bu çarpık tabloda hiçbir sorun, sıkıntı görmüyor. Fakat söz konusu Türkiye olunca bakıyorsunuz hakkaniyet kayboluyor, objektiflik ortadan kalkıyor, nesnelliğin yerini ideolojik at gözlükleri alıyor. Biz elbette bunlara aldırmayacağız. Adalet teşkilatımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

4 Aralık'ta Dünya Engelliler Günü Buluşması vesilesiyle engelliler ve kıymetli aileleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğan, programda çalışmalarıyla öne çıkan kurumlara erişilebilirlik ödüllerini takdim ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşların hayat yolculuklarında önlerine çıkan bariyerleri aşmaları için tüm imkanları seferber ettiklerini anımsattı.

Kamudaki engelli memur sayısını, 2002'den bugüne, 15 kattan fazla artırarak 83 bine ulaştırdıklarını, sosyal yardım ve destek hizmetlerini etkin bir şekilde devreye aldıklarını vurgulayan Erdoğan, "23 sene önce evde bakım hizmetlerinden yalnızca 5 bin kişi yararlanıyordu. 100 katın üzerinde bir artışla bugün 520 binden fazla vatandaşımız evde bakım hizmetlerinden istifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, hukuki ve idari düzenlemelerle, işverenlere sağladıkları teşviklerle, devlet olarak hayatın her sahasında engelli vatandaşlara dönük hizmet ve destekleri devam ettireceklerini belirtti.

"Birbirimizi elbette eleştireceğiz ama kırıcı ve yıkıcı da olmayacağız"

5 Aralık'ta "Kadınla Yükselen Şehirler" temasıyla tertip edilen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne iştirak ettiklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizin yanı sıra dünyanın dört bir yanında başarılarıyla temayüz etmiş hanım kardeşlerimizin katıldığı zirvede çok önemli meseleler ele alındı. 5 Aralık aynı zamanda ülkemizdeki kadınların seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91. yıl dönümüydü. AK Parti olarak kadın haklarının tam ve etkin şekilde kullanılması için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren devrim niteliğinde adımlar attık. Eğitim görme ve seçilme hakkı başta olmak üzere anayasamızda kayıtlı hak ve özgürlükleri yasaklarla, baskılarla ayrımcı uygulamalarla ellerinden alınan hanım kardeşlerimizin önündeki engellerin tamamını ortadan kaldırdık. Tek parti döneminin kötü mirasını, 28 Şubat zihniyetinin utanç lekelerini bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine yolladık.

Bu vesileyle, bütçe görüşmeleri esnasında partimizin grup başkanvekiline yönelik, ana muhalefet partisi milletvekilinin edep sınırlarını aşan çirkin ifadelerini esefle karşıladığımızı burada ifade etmek istiyorum. Grup başkanvekilimiz şahsında kadın milletvekillerine ve gazi Meclis'e yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Siyasette nezakete herkes dikkat etmeli, siyasetin seviyesini düşürecek bu tür yakışıksız ifadelerden uzak durulmalıdır. Milleti temsil edenler evvel emirde millete örnek olacak bir siyasi üsluba sahip olmalıdır. Polemiklerin ve atışmaların sertleştiği bütçe maratonunda herkesten üslup noktasında biraz daha özenli davranmalarını önemle rica ediyorum. Birbirimizi elbette eleştireceğiz ama kırıcı ve yıkıcı da olmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiği Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, Durbay'ın ailesi, yakınları, CHP camiası ve Manisa halkına başsağlığı diledi.

Macaristan ile 10 milyar dolar ticaret hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Aralık'ta Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı vesilesiyle Macaristan Başbakan Viktor Orban ve heyetini İstanbul'da ağırladıklarını dile getirdi.

Toplantılar neticesinde ilişkileri bir üst noktaya taşıyacak 16 anlaşmanın imzalandığını anımsatan Erdoğan, "6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamıza çok az kaldı. Sayın Orban ile bu rakamı 10 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Macaristan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışmalarına da çok önemli katkılar yapıyor. Mayıs 2025'te Budapeşte'de düzenlenen gayri resmi zirve Avrupa Birliği sınırları içerisinde yapılan ilk Türk Dünyası Zirvesi olarak tarihe geçti." diye konuştu.

"Uluslararası toplum ve kuruluşlar, sorunları çözmek yerine seyretmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Aralık'ta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 77. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen İnsanlık İçin Güçlü Türkiye programına katıldıklarını vurguladı.

1948'de ilan edilen bu önemli belgedeki ilke ve değerlerin insan merkezli medeniyet mimarisinin tam kalbinde yer aldığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören inanç ve kültür değerlerimiz, milletimizin insana odaklanmasını asıl yatırımı insana yapmasını, dünyaya hak, adalet ve merhamet penceresinden bakmasını adeta zorunlu kılmıştır. Bölgemizde son yıllarda patlak veren çatışmalara baktığımızda yaşam hakkı başta olmak üzere beyannamenin ayaklar altına alındığını görüyoruz.

İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca işlediği savaş ve soykırım suçları bunun en somut delilidir. Aynı şekilde komşumuz Suriye'de Baas rejimi 13,5 sene boyunca kimyasal saldırılardan işkencelere varıncaya kadar insan haklarına ilişkin ne kadar kural, kaide, değer, ilke, norm varsa hepsini ihlal etmiştir.

Uluslararası toplum ve kuruluşlar, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen bu ihlallerin önüne geçememiş, sorunları çözmek yerine sadece seyretmiştir. Türkiye, devleti ve milletiyle Gazze'de, Suriye'de, Somali'de, Yemen'de, Libya'da, hülasa kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerin tamamında barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz."