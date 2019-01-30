İngiltere medyası, sosyal medya kullanıcılarını, Sussex Düşesi Meghan Markle ve Cambridge Düşesi Kate Middleton hakkındaki kötü yorumlara son vermeye çağırdı.

The Times gazetesinde salı günü yayımlanan bir yazıda, Meghan ve Kate hakkında yapılan yorumların çok kötü olduğu ve tehditler içerdiği belirtilerek, "Kadınlar erkeklerden daha fazla çevrimiçi taciz görüyor ve bu üzücü gerçek kraliyet ailesine de geçerli gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.

"Hello!" dergisi ise bu hafta, Kraliyet kadınlarına yönelik kötü yorumların yükselişine cevap olarak, "Nezaket" kampanyası başlattı ve kötü yorumlar yapmadan önce iki kez düşünmeye çağırdı.

Saray yetkilileri, iki düşes hakkındaki kötü yorumların kontrol edilerek kaldırılması için Instagram'dan yardım istedi. Saray yardımcılarının, her hafta Sarayın resmi Instagram hesabını saatlerce inceleyerek, ırkçı ve cinsiyetçi içerikleri kaldırdığı belirtiliyor.

Kaynak: AP News