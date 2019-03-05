ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığından (EUCOM) yapılan açıklamada, "ABD'nin, İsrail'in bölgesel güvenliğine bağlılığını göstermek için, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Bakanı'nın talimatı üzerine, Savunma Bakanlığı Dinamik Kuvvet Uygulama konsepti kapsamında, mart başında İsrail'e Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma sistemi konuşlandırdı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sistemlerin İsrail'de ne kadar kalacağı bilgisine yer verilmezken, "Konuşlandırma süresince askerlerimiz İsrail'de çeşitli yerlerde görev alacak ve İsrail'in mevcut hava ve füze savunma yapısına ilave operasyonel prosedürler konusunda alıştırma yapacaklar" denildi.

ABD askerlerinin, İsrail'in THAAD sistemine ağ bağlantısı ve diğer gereksinimlerini tespitinin yanı sıra sistemin İsrail sistemleri ile çalışabilirliği ve ortak savunma hazırlıkları konusunda da tatbikat yapacağı belirtildi.

Daha önce de Güney Kore'ye konuşlandırılmıştı

Açıklamada, İsrail'e sevk edilen THAAD sistemlerinin Teksas'taki Fort Bliss üssünden nakledildiği aktarıldı.

THAAD sistemi, ABD'nin elindeki en güçlü birleşik hava savunma sistemi olarak biliniyor.

ABD daha önce de bu sistemleri, Kuzey Kore'ye karşı Güney Kore'ye konuşlandırmıştı.

Kaynak: AA