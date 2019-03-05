Avrupa Birliği'nin Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmstrom, 6 Mart’ta Washington’a giderek, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile görüşecek. Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri Martin Selmayr ise, 7 Mart’ta ABD Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Larry Kudlow ile görüşecek.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, görüşmelerin geçtiğimiz yılın temmuz ayında alınan vergi kararlarına ve Dünya Ticaret Örgütü reformlarına odaklanacağını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin yürütme kolu olan ve 28 ülkeden oluşan bloğun ticaret anlaşmalarını müzakere eden Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz yılın temmuz ayından bu yana Washington ile müzakereler yürüyor.

ABD ve AB arasındaki ticaret savaşı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart 2018'de ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.

Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanımıştı. AB, ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısı yapmış ancak müzakerelerden bir uzlaşı çıkmamıştı.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı 10 sayfalık ürün listesi hazırlamıştı.

Aralarında mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürün olan listeyle AB, ABD'yi kararından vazgeçirmeye çalışmıştı. Ancak ABD geri adım atmamıştı.

Karşılık olarak atılan adımlarla AB ve ABD arasındaki ticari uzlaşmazlıklar artarken, başlayan ticaret savaşlarında gündeme son olarak otomobiller dahil olmuştu.

Trump, Avrupa'dan ithal edilen tüm araçlara yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: Reuters