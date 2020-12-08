AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ve İngiltere Başbakan Yardımcısı Michale Gove, Brexit'e ilişkin toplantı yaptı.

Toplantıya dair yapılan açıklamada şu ifade kullanıldı:

"AB ve Birleşik Krallık tarafından yapılan yoğun ve yapıcı çalışmalardan sonra özellikle İrlanda ve Kuzey İrlanda Protokolü de dahil bütün konularda prensipte anlaşma sağlandı."

Açıklamaya göre, hayvan, bitki ve diğer ürünlere yönelik sınır kontrol noktaları, ihracat beyannameleri, ilaç temini, süpermarketlere gıda temini gibi alanlarda uzlaşı sağlandı.

Ayrılık anlaşması ve İrlanda Protokolü 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.

Anlaşma neticesinde Birleşik Krallık, İç Piyasalar Yasası'nın 44, 45 ve 47'nci maddelerini geri çekecek ve vergi yasasında da benzer hükümler yer almayacak.