İngiltere Başbakanı Starmer: Şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm

Başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralanmıştı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi ise "Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir." bilgisini paylaşarak, soruşturmayı devraldıklarını açıklamıştı.

"Siyasi şiddetin hiçbir türünün toplumlarımızda yeri yok"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de sosyal medya hesabından saldırıya tepki gösterdi. Starmer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Başkan Trump'ın mitingindeki şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm ve kendisine ve ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

Siyasi şiddetin hiçbir türünün toplumlarımızda yeri yoktur ve düşüncelerim bu saldırının tüm kurbanlarıyla birliktedir.”

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de “Birleşik Krallık hükümeti her türlü siyasi şiddeti en güçlü şekilde kınamaktadır. Pensilvanya'daki şok edici gelişmeleri izlerken, düşüncelerimiz ve en iyi dileklerimiz Başkan Trump'ın yanı sıra tüm kurbanlar ve aileleriyle birliktedir.” dedi.