Obama: Demokrasimizde siyasi şiddete kesinlikle yer yok

Başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralanmıştı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi ise "Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir." bilgisini paylaşarak, soruşturmayı devraldıklarını bildirmişti.

"Trump'ın ciddi şekilde yaralanmaması hepimizi rahatlatmalı"

Eski ABD Başkanı Barack Obama da saldırıya tepki gösteren bir açıklama yaptı. Obama açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasimizde siyasi şiddete kesinlikle yer yok. Henüz tam olarak ne olduğunu bilmesek de, eski Başkan Trump'ın ciddi şekilde yaralanmaması hepimizi rahatlatmalı. Olayları, siyasette nezaketi ve saygıyı tekrar tahsis etmek için kullanmalıyız. Michelle ve ben, kendisine acil şifalar diliyoruz"