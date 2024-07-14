Açık 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.07.2024 03:15

Biden Trump'a yönelik saldırıyı kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'a, seçim kampanyası sırasında düzenlenen saldırıyı kınadığını belirtti.

Biden Trump'a yönelik saldırıyı kınadı

Biden, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktaran Biden, "İyi olduğunu duyduğuma çok sevindim." ifadesini kullandı.

Joe Biden, daha fazla bilgi beklerken, Trump, ailesi ve seçim kampanyasına katılanlara dua ettiğini kaydetti.

Eşi ve kendisinin, Trump'ı koruyan ABD Gizli Servisi'ne minnettar olduğunu dile getiren Biden, "Amerika'da bu tür şiddetin yeri yoktur. Bunu kınamak için ülkece birlik olmalıyız." vurgusu yaptı.

Trump'ın mitinginde silahlı saldırı
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı

Ne olmuştu?

Başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralanmıştı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi ise "Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir." bilgisini paylaşarak, soruşturmayı devraldıklarını bildirmişti.

ETİKETLER
Joe Biden ABD ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump
Sıradaki Haber
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:06
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı
00:56
Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması: İhmali bulunanlar hakkında yargı gereğini yapacak
00:33
Bakan Yerlikaya: Türkiye’nin asla esir edilemeyeceğini gösterdik
23:32
Sakarya'da fabrika yangını
23:59
Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
22:36
Kanada'da orman yangınları: 9 bin kişi tahliye edildi
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı
FOTO FOKUS
Milletin zaferi 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anılacak
Milletin zaferi 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ