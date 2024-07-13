İsrail'in El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 90'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin güncel rakam paylaşıldı.

Açıklamada, Mevasi'de yerinden edilenler ve sivillere yönelik işlenen menfur saldırıda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 90 kişinin öldüğü, 300 kişinin yaralandığı, yaralılar arasında durumu kritik olanların bulunduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı daha önceki açıklamasında, söz konusu saldırıda 71 kişinin öldüğünü, 289 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Filistin yönetimi: El-Mevasi "katliamı" Filistin halkına yönelik soykırımın devamıdır

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, Mevasi'de 71 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı "katliam" olarak niteledi.

Ebu Rudeyne, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 350'yi aşkın kişinin öldüğü veya yaralandığı saldırının, Filistin halkının, savaşın başından bu yana maruz kaldığı soykırımın devamı olduğunu vurguladı.

"Mevasi saldırısından, Filistin halkına karşı kanlı katliamlar işleyen İsrail'e silah ve maddi destek vermekte ısrar ederek tüm uluslararası kararları çiğneyen ABD'nin sorumlu olduğunu" ifade eden Ebu Rudeyne, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası toplumu bu katliamları durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh ise yaptığı açıklamada, Gazze'de insan ve yapılar dahil olmak üzere her şeyin soykırım ve etnik temizliğe maruz kaldığını belirtti.

Yüz binlerce kişinin sığındığı ve güvenli olduğu iddia edilen Mevasi'de işlenen suçun, tarihte işlenen en tehlikeli savaş suçlarından olduğunu kaydeden Futuh, her gün onlarca kişinin hayatını kaybetmesinden İsrail'i silah ve akıllı bombalarıyla destekleyen ABD'nin sorumlu olduğunu dile getirdi.

Fetih Hareketinden yapılan açıklamada da "kanlı katliamın, sömürgeci işgal sisteminin suç eğiliminin boyutunu gösterdiğine" vurgu yapıldı.

Açıklamada, sömürgeci işgal sisteminin terörü ve kana susamışlığına karşı tam bir sessizlik içindeki dünya ülkelerinin söz konusu saldırıyla büyük bir sınavdan geçtiği kaydedildi.

Hamas: İsrail'in Mevasi'de Filistinli liderleri hedef aldığı yönündeki iddialar asılsız

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinli liderleri ilk kez hedef almıyor. Bunun yalan olduğu daha sonra kanıtlandı." ifadelerine yer verildi.

Hamas, İsrail'in Han Yunus'taki "güvenli bölge" olarak nitelendirilen El-Mevasi bölgesine yönelik saldırısında Filistinli liderleri hedef alındığı yönündeki iddiaların reddedildiği açıklamada, bu durum İsrail'in gerçekleştirdiği "korkunç katliamın boyutlarını örtbas etme çabası" olarak değerlendirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki Mevasi bölgesindeki katliamla, Filistin halkına yönelik "Nazi soykırımının devam ettiği" ifade edilen açıklamada, ABD yönetiminin bu suçun "doğrudan ortağı" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Mevasi bölgesinde İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar, "en güçlü şekilde" kınandı.