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Dünya
AA 14.07.2024 03:42

Trump'a ateş eden kişi öldü

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Guglielmi, eski ABD Başkanı Trump'a yapılan saldırının miting alanının dışından gerçekleştirildiğini açıkladı, saldırganın etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Trump'a ateş eden kişi öldü

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, X hesabından saldırıyla ilgili bilgi verdi. 

Guglielmi şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden sahneye doğru birçok kez ateş ettiğini açıkladı.

ABD Gizli Servisi, şüpheli saldırganı etkisiz hale getirdi.

Guglielmi, Gizli Servis'in duruma hızla koruyucu önlemlerle yanıt verdiğini kaydederek, Trump'ın güvende olduğunu ve genel tıbbi durumunun değerlendirildiğini aktardı.

Trump'ın mitinginde silahlı saldırı
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı

Soruşturmanın sürdüğünü belirten Guglielmi, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) resmi olarak bilgilendirildiğini duyurdu.

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