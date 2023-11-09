İngiliz Bakan: Filistin meselesinde iki devletli çözümün nihai bir hedef

Fas resmi haber ajansı MAP'ta yer alan habere göre, resmi temasları kapsamında Fas'a gelen İngiltere'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, başkent Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

Ahmed, Londra ve Rabat'ın, Filistin meselesinde "iki devletli çözümü", Ortadoğu'da barış ve güvenliğin sağlanması için nihai bir hedef olarak gördüğünü vurguladı.

İsrail devletinin Filistin devletiyle barış ve güvenlik içinde yan yana yaşadığı iki devletli çözümün olması gerektiğini ifade eden Ahmed, Fas ile İngiltere'nin, başta ABD ve Körfez ülkeleri olmak üzere en önemli müttefikleriyle bu konuda birlikte çalıştığını dile getirdi.

"Zor bir dönem ama asla umudumuzu kaybetmemeliyiz." ifadesini kullanan Bakan Ahmed, ülkesi ile Fas'ın bu duruma bir çözüm bulunması için birlikte çalıştığını aktardı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 34’ü Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 351’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.