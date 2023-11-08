İngiliz vekil Shah: Gazze'de enkazdan çıkarılan çocuklar 'Mezarlığa mı götürülüyorum?' dememeli

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Andrew Mitchell, İngiliz parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Mitchell'e soru sormak için söz alan ana muhalefet partisi milletvekili Naz Shah, konuşmasının başında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü." ifadesini hatırlattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de 4 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü ve her gün yürek parçalayan görüntüleri izlediklerini dile getiren Shah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enkazdan çıkarılan küçük bir kız çocuğunun amcasına ölüp ölmediğini ve kendisini mezarlığa götürüp götürmediğini sorduğu görüntüleri izledim. Bir başka görüntüde ise yıkılan bir binanın altında kalan ve henüz 5 yaşında olan bir kız çocuğunun ölüme hazırlanırken son duasını ettiği görülüyordu. O yaştaki çocuklar mezarlığa gidip gitmediklerini değil, oyun parkına gidip gitmediklerini, dondurma alıp almadıklarını ya da her zamanki şeyleri yapıp yapmadıklarını sormalı, mezarlığa gidip ölüme hazırlanmamalı."

"İngiltere, akan kanı durdurmak için çabalarını ne zaman arttıracak?"

Shah, dün Şifa Hastanesi önündeki çocukların, dünyaya "yaşamalarına izin vermeleri" çağrısında bulunmak için basın toplantısı yapma ihtiyacı hissettiğini belirterek, "Sayın Bakan (Mitchell), İngiltere, akan kanı durdurmak ve Filistinli çocukların sadece yaşama hakkına sahip olmalarını sağlamak için çabalarını ne zaman arttıracak?" ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.