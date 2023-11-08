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Dünya
AA 08.11.2023 23:40

ABD Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasına karşı olduklarını belirtti

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış için çabaladıklarını savunarak, ne şu an ne de mevcut çatışma sona erdiğinde Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasına karşı olduklarını açıkladı.

ABD Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasına karşı olduklarını belirtti
[Fotograf: Reuters]

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile Filistin arasında “kalıcı bir barış ve güvenlik koşulları” için diplomatik çaba sarf ettiklerini savunan Patel, “Ne şimdi ne de bu çatışma sona erdiğinde Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasına hayır.” ifadesini kullandı.

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Patel, Gazze'nin İsrail tarafından yeniden işgal edilmesine sıcak bakmadıklarını belirterek, “Bu bizim peşinde olduğumuz ya da İsrailli ortaklarımızdan da duyduğumuz bir şey değil.” dedi.

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Filistin halkının iradesini yansıtan ve Filistin yönetimi altında Batı Şeria ile birleşmiş bir Gazze görmek istediklerini söyleyen Patel, gazetecilerin, İsrail’in Gazze'de sivillere yönelik devam eden saldırıları ve uluslararası insancıl hukuk karşısındaki durumu hakkındaki sorularını ise geçiştirmeye çalıştı.

ABD: Refah Sınır Kapısı, bugün “güvenlik durumu” nedeniyle kapalı

Patel, toplantıda, Gazze ile Mısır arasındaki tek geçiş yeri olan Refah Sınır Kapısı'nın bugün “güvenlik durumu” nedeniyle kapalı olduğu bilgisini paylaştı.

"Anladığımız, sınırın kapanmasına neden olan bir güvenlik durumu nedeniyle Refah Sınır Kapısı'nın bugün kapalı kalacağı yönündedir." diyen Patel, bu konuda Mısır ve İsrail hükümetiyle ortaklaşa çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Patel, ABD'nin, Gazze'ye insani yardım yapılmasına ve yabancı uyruklular ile diğerlerinin güvenlik koşulları çözüme kavuştuktan sonra ayrılmasına olanak sağlamak için sınır kapısının "düzenli aralıklarla" yeniden açılmasını beklediğini söyledi.

ABD’nin insani yardımlar için İsrail’i “insani ateşkes” için zorlamaya devam ettiğini ifade eden Patel, 81’i dün olmak üzere, 21 Ekim’den bu yana Refah Sınır Kapısı'ndan gıda, ilaç ve su gibi acil yardım malzemesi taşıyan toplam 650 kamyonun Gazze’ye geçiş yaptığı bilgisini verdi.

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