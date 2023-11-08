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Dünya
AA 08.11.2023 23:30

DSÖ: Gazze'de hastalıkların yayılma riski artıyor

Dünya Sağlık Örgütü, sağlık tesisleri, su ve sanitasyon sistemlerinin altüst olduğu Gazze'de hastalıkların yayılma riskinin arttığını açıkladı.

DSÖ: Gazze'de hastalıkların yayılma riski artıyor

DSÖ, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altında olan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Gazze'ye yönelik yoğunlaşan saldırılar nedeniyle ölümler ve yaralanmaların arttığı belirtilen açıklamada, bu durumun da insanların sağlığı üzerinde tehlike oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Sağlık tesisleri, su ve sanitasyon sistemlerinin altüst olduğu Gazze'de hastalıkların yayılma riski artıyor. Bu endişe verici eğilimler şimdiden ortaya çıkıyor" sözleri yer aldı.

BM: Gazze'de güvenli bir yer yok
BM: Gazze'de güvenli bir yer yok

Bakteriyel enfeksiyonlar artıyor

Yakıt eksikliğinin, tuzdan arındırma tesislerinin kapatılmasına yol açtığı vurgulanan açıklamada, bu durumun, insanların kirli su tüketmesine ve ishal gibi bakteriyel enfeksiyonların yayılma riskinin önemli ölçüde artmasına neden olduğunun altı çizildi.

"Ekimin ortasından bu yana 33 bin 551'den fazla ishal vakası bildirildi. Bunların yarısından fazlası 5 yaş altındaki çocuklarda görüldü. 2021 ve 2022 yılları boyunca 5 yaş altındaki çocuklarda görülen aylık ortalama 2 bin vakayla kıyaslandığında bu önemli bir artış. 8 bin 944 uyuz ve bit, 1005 su çiçeği, 12 bin 635 deri döküntüsü vakasının yanı sıra 54 bin 866 üst solunum yolu enfeksiyonu vakası rapor edildi." 

DSÖ insani ateşkes çağrısı yaptı

Gazze'deki rutin aşılama faaliyetlerinin kesintiye uğraması ve bulaşıcı hastalıkların tedavisine yönelik ilaçların bulunamamasının, hastalıkların hızla yayılma riskini daha da artırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınırlı internet bağlantısı ve telefon sisteminin işleyişi, potansiyel salgınları erken tespit etme ve bunlara etkin müdahale etme yeteneğimizi daha da kısıtlıyor. Sağlık tesislerinde hasar gören su ve sanitasyon sistemleri ile azalan temizlik malzemeleri, temel enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirlerinin sürdürülmesini neredeyse imkansız hale getirdi."

Gazze Şeridi'ne yakıt, su, gıda ve tıbbi malzemeler de dahil insani yardıma acil ve hızlandırılmış erişim sağlanması çağrısında bulunulan açıklamada, çatışmanın taraflarına, siviller, sağlık hizmetleri ve sivil altyapıyı korumaya yönelik uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı.

Açıklamada, "DSÖ, daha fazla ölüm ve acının önlenmesi için tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve insani ateşkes çağrısında bulunuyor" ifadesi de yer aldı.

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Gazze Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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